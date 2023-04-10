Президент утвердил даты фестиваля "Спасская башня"

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2023 году пройдет с 26 августа по 3 сентября.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В соответствии с поручением президента Владимира Путина местом проведения станет Красная площадь.

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Формат грядущего фестиваля остался неизменным, в основе шоу - яркие вечерние представления. Но небольшие изменения будут.

С 2010 года на площадку размером 25 х 80 метров между Историческим музеем и Мавзолеем завозили 600 тонн песка, который ежедневно увлажняли 4 тоннами воды. Рядом размещали легкие трибуны. Начиная с прошлого года на Красной площади конный манеж перестали насыпать. И в этом году его не планируют устраивать. Тем не менее, кавалерийская составляющая праздника не сократится, скорее наоборот. На ВДНХ заработал Центр национальных конных традиций - туда и переносят кавалерийские культурно-развлекательные и интерактивные программы.

Что касается иностранных гостей, то фестиваль как был, так и останется международным. В чем, собственно, и сомнений не было: ведь и прошлая "Спасская башня" приняла сотни гостей из разных уголков планеты, в Москву прилетели оркестры из Армении, Беларуси, Египта, Индии, Таиланда и Венесуэлы, всего 394 иностранных участника. Зрители восторженно принимали уникальное шоу: прибывшую из Германии Мартину Штеммлер-Герузель, которая выступала на весьма необычных скакунах - владимирских тяжеловозах Катюше и Шоколадке. А Россию представляли два десятка коллективов: 1167 военных и гражданских музыкантов, танцоров и вокалистов. Желающих в 2023 году очень много, конкретные коллективы и страны-участницы объявят чуть позже.

Всего же за 15 предыдущих лет фестиваль принял более 160 коллективов из 57 стран мира, число зрителей превысило 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций - 50 млн человек.