Вильфанд назвал самый теплый день на этой неделе в Москве

Самым теплым днем в столице на этой неделе станет среда, 12 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— В субботу будет понижение температуры, ожидается от плюс 7 до плюс 12 градусов днем. Понижение заметное на 5-6 градусов по сравнению с серединой недели, но это тоже хорошая весенняя погода, — добавил специалист.

С понедельника по пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться от 15 до 18 градусов с отметкой «плюс». При этом существенных осадков не ожидается, передает ТАСС.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе в столице ожидается сухая солнечная погода. Он также предупредил о снижении атмосферного давления до 739 миллиметров ртутного столба в четверг, 13 апреля.