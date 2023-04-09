Раскрыта стоимость самого дорогого пасхального кулича в Москве

«Кулич для большой семьи» весит 2600 граммов, что в несколько раз больше веса стандартной пасхальной выпечки кулича приблизительно в 400 граммов. Мучное изделие покрыто глазурью с цукатами и украшено сверху шоколадным гнездом, с «золотыми» яйцами.