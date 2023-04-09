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10 минут назад

Раскрыта стоимость самого дорогого пасхального кулича в Москве

Мослента

Стоимость самого дорогого пасхального кулича в Москве раскрыли журналисты РБК. Его можно купить в ресторане «Пушкин» за 29 тысяч рублей.

Раскрыта стоимость самого дорогого пасхального кулича в Москве
Фото: МослентаМослента

«Кулич для большой семьи» весит 2600 граммов, что в несколько раз больше веса стандартной пасхальной выпечки кулича приблизительно в 400 граммов. Мучное изделие покрыто глазурью с цукатами и украшено сверху шоколадным гнездом, с «золотыми» яйцами.

А в столичном ресторане «Гвидон» можно предзаказать к празднику кулич стандартного размера за 25 тысяч рублей. Он полностью покрыт сусальным золотом.

Ранее в Москве был найден самый дорогой беляш. Его обнаружил ресторанный критик Михаил Костин в одном из заведений города.

Новости Москвы,Михаил Костин,
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