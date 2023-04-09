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Собянин рассказал о новых площадках для выездной регистрации брака в Москве

Пятый сезон проекта по выездной регистрации брака на необычных площадках столицы «Новые адреса счастья» начнется 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о новых площадках для выездной регистрации брака в Москве
© Telegram-канал «Дептранс Москвы»

«На выбор молодоженов - больше 30 площадок. В том числе небоскребы «Москва-Сити», исторические усадьбы, павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская». Среди новых - Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно». Возобновятся церемонии в Останкинской телебашне», - написал Сергей Собянин.

Он добавил, что одно из самых ярких событий пройдет на Москве-реке. 22 апреля с набережной Тараса Шевченко будут запущены сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.

Мэр Москвы отметил, что новый сезон проекта по традиции открывается перед праздником Красная горка. На выездных площадках и во дворцах бракосочетания будут бесплатно работать профессиональные фотографы.

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