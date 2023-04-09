Собянин рассказал о новых площадках для выездной регистрации брака в Москве

Пятый сезон проекта по выездной регистрации брака на необычных площадках столицы «Новые адреса счастья» начнется 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«На выбор молодоженов - больше 30 площадок. В том числе небоскребы «Москва-Сити», исторические усадьбы, павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская». Среди новых - Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно». Возобновятся церемонии в Останкинской телебашне», - написал Сергей Собянин.

Он добавил, что одно из самых ярких событий пройдет на Москве-реке. 22 апреля с набережной Тараса Шевченко будут запущены сразу пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.