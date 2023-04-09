В Москве ко Дню космонавтики подготовили лекции и встречи с путешественниками

Более 60 мероприятий подготовили в парках и музеях Москвы ко Дню космонавтики, для гостей проведут лекции и встречи с путешественниками. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента культуры.

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Для жителей и гостей города также подготовили кинопоказы, выставки, квесты и мастер-классы. Желающие увидеть звезды и планеты также смогут понаблюдать за ними через телескоп вместе со специалистами. "Интересно будет и взрослым, и детям", - отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Информация и расписание событий доступны на сайтах культурных площадок. Большинство из них можно посетить бесплатно, на некоторые необходимо зарегистрироваться заранее. В Музее космонавтики с 10 по 16 апреля покажут научно-фантастическое кино и мультфильмы, пройдут лекции, семейный квест, экскурсии, встреча с участником наборов в отряд космонавтов Дмитрием Степанюком, викторины, наблюдение за звездами и планетами через телескопы. Также подготовили много тематических онлайн-событий.

11 апреля в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется мини-выставка футуристических работ "Космос" заслуженных художников России Генриха Стопы и Виктора Шмохина. В библиотеках и культурных центрах столицы 12 и 13 апреля проведут открытые уроки и интерактивы. На них слушателям расскажут, как строят межпланетные корабли и чему нужно учиться, чтобы однажды полететь, например, на Марс. Анонсы разместили на сайтах учреждений.

В кинотеатрах сети Москино 12 апреля состоятся показы кинокартин режиссера Павла Клушанцева "Марс" и "Планета бурь" о Марсе и об экспедиции на Венеру. В Парке Горького откроют сезон наблюдений за звездами и небесными телами.

"События, подготовленные к этой дате, доступны бесплатно и без возрастных ограничений. Для всех желающих откроется народная обсерватория", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 апреля здесь устроят первые в этом сезоне наблюдения. А с 20:00 до 22:00 астрономы-любители принесут свои телескопы, чтобы рассматривать небо вместе с остальными посетителями Парка Горького.