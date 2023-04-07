Почти 400 новых домовых указателей установили в Москве в марте

Почти 400 новых домовых указателей установили в столице в марте. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, 383 новые таблички появились в Южном административном округе (ЮАО), а именно на Бирюлевской, Загорьевской, Лебедянской, Ягодной и многих других улицах.

Помимо этого, в прошлом месяце впервые 36 городских указателей и 145 информационных полей городских указателей установили на пути к отделениям районных судов, Гарнизонных военных судов и к Управлению Судебного департамента во всех округах.

Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Благодаря созданию подобной системы жители столицы и туристы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, больнице или другому социально значимому объекту, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».