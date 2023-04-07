В Москве увеличили пропускную способность городского Wi-Fi в парках

Скорость городского беспроводного интернета в московских парках увеличили до 10 Мбит/с в преддверии весенне-летнего сезона. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

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"Бесплатным интернетом можно воспользоваться в 61 столичном парке. Там установлено более 1 100 точек доступа. Только за 2022 год городской Wi-Fi появился на ВДНХ, в партерной части Парка Горького, в Сиреневом саду Измайловского парка, парке "Певческое поле", Саду будущего и других локациях парка "Яуза". В преддверии весенне-летнего сезона мы увеличили скорость доступа в парковых зонах", - рассказал руководитель проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам Харитонова, увеличение скорости беспроводного интернета позволит горожанам и гостям столицы комфортнее проводить время в зеленых зонах: прокладывать маршруты прогулок, общаться в мессенджерах, слушать музыку и смотреть видео.

Отмечается, что пользователям городской сети не нужно проходить авторизацию несколько раз во время прогулок, это нужно делать раз в три месяца в соответствии с российскими законами.