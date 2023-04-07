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50 минут назад

Пропускную способность сети городского вайфая увеличили перед сезоном прогулок в парках

Mos.ru

Скорость городского беспроводного интернета в парках выросла до 10 мегабит в секунду. Благодаря увеличению пропускной способности сети гости столицы смогут быстрее загружать музыку, просматривать видео и пользоваться приложениями.

В московских парках улучшили работу беспроводного интернета
Фото: ТАССТАСС

«Бесплатным интернетом можно воспользоваться в 61 столичном парке. Там установлено более 1100 точек доступа. Только за прошедший год городской вайфай появился на ВДНХ, в партерной части Парка Горького, в Сиреневом саду Измайловского парка, парке “Певческое поле”, Саду будущего и других локациях парка “Яуза”. В преддверии весенне-летнего сезона мы увеличили скорость доступа в парковых зонах. Это позволит горожанам и гостям столицы еще комфортнее проводить время в зеленых зонах: прокладывать маршруты прогулок, общаться в мессенджерах, слушать музыку и смотреть видео», — рассказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской вайфай» Департамента информационных технологий Москвы.

Пользователям городской сети не нужно проходить авторизацию несколько раз во время прогулок. Единое вайфай-пространство позволяет быть онлайн, перемещаясь по всему городу. Проходить идентификацию нужно раз в три месяца в соответствии с российскими законами.

Узнать, есть ли сеть вайфай в конкретной зоне отдыха, можно на интерактивной карте на mos.ru. В столице больше 22 тысяч точек подключения к бесплатной городской сети. Они расположены в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах, в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.

Для подключения нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по номеру телефона (СМС). Далее на экране появится кнопка «Войти в интернет».

Новости Москвы,Александр Харитонов,ВДНХ,
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