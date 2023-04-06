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1 час назад

Новый гостиничный комплекс построят в Замоскворечье

Москва24иещё 2

Гостиничный комплекс построят на месте производственных корпусов завода "Геоприбор", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новый гостиничный комплекс построят в Замоскворечье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По его словам, здание возведут на Большой Татарской улице. Комплекс на 73 номера будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров. Они будут объединены общим подземным пространством.

Бочкарев рассказал, что поскольку фасад одного из корпусов выходит на Большую Татарскую улицу, он будет трехэтажным. Таким образом в проектном решении поддержана первая линия окружающей малоэтажной застройки разных периодов. В здании предусмотрены трехуровневые номера с двумя полноценными и одним мансардным этажами.

Второй корпус расположен в глубине участка, поэтому он будет переменной этажности от шести до восьми этажей. В нем запроектированы одноуровневые и двухуровневые номера, на первом и верхнем этажах запланированы номера с террасами.

Фасады комплекса будут выполнены в современном классическом стиле, с использованием упрощенных архитектурных деталей. В отделке будут применены известняк и гранит светлых тонов.

Ранее сообщалось, что на месте советской гостиницы "Спорт" на Ленинском проспекте построили современный отель на 164 номера. Восьмиэтажный отель площадью около 33 700 квадратных метров ввели по адресу Ленинский проспект, владение 90/2. Он будет работать под брендом Radisson Blu.

Застройщик уже получил всю необходимую разрешительную документацию для начала эксплуатации здания. В здании устроен многосветный вестибюль. Его дизайн выполнен в соответствии со стандартами международного оператора и соответствует современным трендам и запросам гостей.

В начале марта заммэра Москвы по вопросам политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что инвесторам представили пять исторических зданий, где можно будет открыть гостиницы.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Андрей Бочкарев,Radisson,
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