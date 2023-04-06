В Москве открыли лекторий о жизни на Шпицбергене

Постоянный полярный лекторий для широкой аудитории "Шпицберген: ближе, чем кажется" открылся на площадке библиотеки имени Ю. А. Гагарина на юго-западе Москвы, на проспекте Вернадского. Цель проекта, созданного группой работавших на норвежском архипелаге специалистов, - популяризировать среди россиян туризм и профессиональную деятельность на Шпицбергене, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе лектория.

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"Мы хотим вернуть Шпицберген, норвежский архипелаг с российскими поселками, в отечественное инфопространство. Рассказать, как это здорово: жить и работать или отдыхать на Шпицбергене, организаторы лектория это знают по личному опыту. И создать сообщество людей, интересующихся Шпицбергеном. У русскоязычной части Шпицбергена сейчас нет своего СМИ, поэтому достоверная и исчерпывающая информация об архипелаге очень востребована", - сказали агентству в пресс-службе.

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Генеральный консул РФ на Шпицбергене в 2018-2022 годы Сергей Гущин станет спикером лектория 9 апреля. Тема лекции - "Цели и проблемы российского присутствия на Шпицбергене". Затем, 21 мая, лекторий подготовит просветительскую программу на День полярника.

Лекторий будет работать регулярно, мероприятия на базе библиотеки будут проводить каждый месяц за исключением летних каникул. Осенью 2023 года организаторы планируют начать второй сезон лекций, который продлится до мая 2024 года. В программу войдут классические лекции, арктические кинопоказы, встречи с ветеранами-полярниками, мастер-классы, квизы и квесты для взрослых и детей.

Лекторий сотрудничает с государственным трестом "Арктикуголь", ведущем экономическую деятельность на Шпицбергене. В планах лектория - привлечение в качестве партнеров других арктических учреждений, в частности Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге.