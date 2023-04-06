Москвичи выбрали имя для овечки с «Городской фермы» на ВДНХ

Москвичи выбрали имя для овечки, которая родилась на «Городской ферме» ВДНХ в январе этого года. Голосование проходило с 7 марта по 5 апреля в проекте «Активный гражданин». В нем приняли участие более 180 тысяч человек.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Больше всего горожанам понравилось имя Варвара (в честь героини фильма-сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса»), за него отдали голоса 35 процентов опрошенных — 66 тысяч «активных граждан». Именно так теперь зовут юную обитательницу «Городской фермы».

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На втором месте по популярности оказалось символичное имя Звездочка. Так овечку предложили назвать, потому что она появилась на свет в Рождество. Это имя выбрал 31 процент участников. Искорка набрала 16 процентов — такая кличка подходила из-за игривого характера малышки, она очень шустрая. Имя Жемчужинка предложили сотрудники «Городской фермы», так как у овечки есть белая отметина, похожая на жемчужину. За этот вариант проголосовали 13 процентов москвичей.

Малышка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, в котором живет уличное стадо овец и коз. Маму овечки зовут Ма, она все время была рядом с детенышем. Папа по имени Гензель вышел из домика на улицу вместе с остальным стадом. Это характерно для коз и овец — оставлять роженицу в покое на время появления потомства.

Малышка сразу встала на ноги, нашла маму, начала есть и быстро освоилась в стаде — остальные козы и овцы приняли ее хорошо. Сегодня она заметно подросла и все так же с интересом исследует территорию и активно общается с посетителями семейного образовательного центра.

Участники проекта «Активный гражданин» продолжают традицию давать имена новорожденным животным на «Городской ферме» ВДНХ. Москвичи уже выбирали имя для малышки альпака, которая появилась на свет в прошлом году. Теперь здесь живет Шоколадка, названная так из-за красивого окраса.

Полюбоваться обитателями семейного образовательного центра можно в будни с 10:30 до 19:00, а в выходные и праздничные дни с 10:30 до 20:00. Более подробная информация опубликована на официальном сайте.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, прошло свыше пяти тысяч голосований. Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе.