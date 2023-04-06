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40 минут назад

В Московском зоопарке в этом сезоне появятся несколько новых видов, в том числе муравьед

Газета.Ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что несколько новых видов животных появятся в зоопарке в этом сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В Московском зоопарке в этом сезоне появятся несколько новых видов
Фото: Пресс-служба Московского зоопарка/mos.ruПресс-служба Московского зоопарка/mos.ru

По ее словам, среди новых видов животных есть, например, муравьед. Она отметила, что уже в этом сезоне у зоопарка получится удивить посетителей.

Ранее президент Ассоциации любителей птиц, врач-орнитолог Владимир Романов заявил "Газете.Ru", что кондора Кузю из Московского зоопарка, которого сотрудники обнаружили лежащим в поилке в судорогах, посетители могли отравить намеренно. По словам Романова, у птицы очень выборочное питание и развитые рецепторы, поэтому дать ему отравленную пищу можно только обманом. До этого директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что несколько дней назад дежурные зоологи обнаружили кондора Кузю лежащим в поилке. Он не поднимал голову и дергался в судорогах. По ее словам, кондора мог отравить кто-то из посетителей, поскольку сотрудники часто замечают попытки людей просунуть птицам еду через решетку.

Новости Москвы,Светлана Акулова,Владимир Романов,
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