В парке "Сокольники" могут запретить гулять с собаками

Администрация "Сокольников" пригрозила закрыть парк для собак, если их владельцы и дальше будут выгуливать своих питомцев и не убирать за ними. Тема вызвала большой резонанс не только в столице, но и в целом по стране. Законна ли такая суровая мера и сможет ли она помочь навести чистоту в городах, где каждую весну и правда порой ступить опасно, выяснил корреспондент "РГ".

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Вопрос этот поднял на недавнем заседании совета депутатов района "Сокольники" один из жителей. Присутствовавший при этом директор парка Андрей Лапшин предложил просто закрыть территорию от собак: "Это радикальный вариант, но если местные жители проголосуют за, то он воплотится в жизнь". Он напомнил, что специально для поддержания чистоты в парке установлены урны и держатели пакетов, чтобы горожане могли убирать за животными. На территории их более сотни, но многие предпочитают не замечать их.

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В тот же день главную аллею парка завесили плакатами с призывами убирать за собаками. На обещанные радикальные меры администрация пока не идет.

Но места, где давно официально запрещено выгуливать животных, в столице давно есть. Например, это территория музея-заповедника "Царицыно". Она обнесена забором, на входах дежурит охрана, вход бесплатный. Пускают собаку, если ее владелец инвалид по зрению, которому по закону нужен четвероногий поводырь. Как объясняют в администрации, причина запрета для животных в том, что они ненароком могут причинить вред памятникам. При этом, в том же Коломенском, где есть постройки XIV века, к собакам относятся терпимее: выгуливать нельзя, а гулять с ними на поводке можно.

Отмечу, что не только в парках каждую весну, когда сходит снег, а трава еще не успела вырасти, земля усеяна экскрементами. Обвинить в этом бездомных животных не получится - в столице они сидят по приютам, а значит, загаживают город хозяева домашних псов.

Как рассказал "РГ" председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, согласно Федеральному закону "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ, у органов местного самоуправления есть право ограничить вход животным вне разрешенных мест. "В московских правилах сказано, что запрещается: выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ и иных учреждений, работающих с несовершеннолетними. Правило не действует только на собак-поводырей, - говорит Козлов. - Но я считаю, что закрывать парки для собачников крайняя мера, излишняя. Ответственные владельцы не должны лишаться возможности погулять со своими питомцами. Тем более что во многих парках расположены собачьи площадки".

По данным столичных властей, каждый десятый москвич дома держит собаку

По мнению депутата, решать вопрос надо развитием инфраструктуры. Например, устанавливать в районных скверах и парках контейнеры для собачьих отходов вместе с пакетиками. И если это не помогает, то нужно применять существующие административные меры. "Согласно 5 статье КоАП Москвы, если домашние животные загрязняют общественные места, то хозяина можно оштрафовать от 1000 до 2000 рублей. Нужно и в "Сокольниках" этим пользоваться, - уверен Козлов. - Нескольких десятков случаев будет достаточно, чтобы донести необходимость до хозяев убирать за своим питомцем". По словам Александра Козлова, сейчас штрафы выписывают крайне редко. Чаще стражи порядка ограничиваются предупреждением.

Согласен с депутатом и кинолог, ведущий инструктор кинологического центра "Сокольники" Павел Ижболдин.

"Закрытый вход в парк не будет проблемой для безответственных собачников: лазейку всегда найдут, - говорит он. - Воспитывать нужно людей, которые только собираются взять домой питомца. А тех, кому не помогает, штрафовать".

Кстати, собаку дома имеет каждый десятый москвич. В городе оборудованы 700 специальных площадок, где животные могут гулять без ограничений.

Шлагбаум для собак

В крупных городах России - Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре - выгул собак в парках уже запрещен. Здесь действуют штрафы для тех, кто все же решил прогуляться в сквере со своим питомцем, причем размер штрафа порой доходит до пяти тысяч рублей. Однако, как передают собкоры "РГ", пока не было ни одного сообщения о том, что кому-то пришлось раскошелиться за нарушение.

Так что в Новосибирске владельцы продолжают гулять с питомцами в зеленых зонах. По их словам, в городе нет специальных площадок для выгула животных.

"Застройщики иногда оборудуют их возле новостроек. Но это редкость, и размером они зачастую меньше одной сотки, а это очень мало", - рассказал "РГ" руководитель юридической организации Сергей Егоров.

Контролирует соблюдение правил выгула Управление ветеринарии Новосибирской области.

"Однако наши сотрудники не имеют права потребовать у владельца собаки предъявить паспорт. Сейчас в районах города создаются административные комиссии, которые будут проводить рейды, составлять протоколы и штрафовать нарушителей", - сообщил начальник центра ветеринарно-санитарного обеспечения управления Юрий Шмидт.

В Петербурге запрет касается всех парков, однако в некоторых из них, например в "Екатерингофе", допускается транзитный проход с домашними животными. Опытный петербургский кинолог Борис Червяков считает тотальный запрет нерациональным. По его мнению, посещение парков с собаками можно разрешить при строгом соблюдении правил: наличии поводка, намордника, обязательной уборке за своим питомцем. Он отметил, что в поздние советские годы запрет на посещение с собаками Сосновки привел к резкому росту преступлений в парке. После этого милиция попросила собачников вернуться. В городе также остро не хватает площадок для выгула.

Сколь-нибудь внятного порядка с выгулом питомцев нет и в Ульяновске. Утром местные жители фланируют с собаками по паркам и скверам даже в центре, где нет никаких информационных табличек о запрете выгула. Намордник на животном увидишь крайне редко, не говоря уже о совочке и пакетике для уборки. В городе всего девять специально оборудованных собачьих площадок. В основном они расположены в новых микрорайонах, где подобная инфраструктура запланирована заранее.

"Мне кажется, прежде чем запрещать, нужно организовать места для выгула, - говорит учредитель крупнейшего в Краснодаре приюта для бездомных животных "Краснодог" Наталья Дубницкая. - Но надо понимать, что такие площадки должны обслуживаться. Там обязаны проводить дезинфекцию, убирать".

Иначе подошли к делу в Екатеринбурге. В городе сейчас восемь обустроенных площадок для выгула собак, почти все находятся в парковых зонах, в основном на окраине города. Нынешним летом ее планируют обустроить и в самом любимом местными жителями парке отдыха ЦПКиО имени Маяковского. Проект новой зоны отдыха уже готов, причем место расположения и тренажеры выбирали сами владельцы собак.