Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском

Небольшую мечеть площадью 2,5 тыс. кв. м построят не рядом с озером Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы , а в шаговой доступности от станции столичного метрополитена "Косино". Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин .

"Само предложение о строительстве [мечети] рассматривалось только в предварительном порядке на градостроительно-земельной комиссии (ГЗК - прим. ТАСС). Ни решения правительства Москвы , ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было. <…> Распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м", - написал мэр.

Собянин также сообщил, что под строительство будет выделен земельный участок невдалеке от метро "Косино", между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром (МСД) и МКАД, в шаговой доступности от станций метро и МЦД. Место расположения мечети, которое изначально было выбрано близ озера Святое в Косино-Ухтомском районе, изменено с учетом полученных мэром обращений от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина, в каждом из которых была выражена просьба подобрать другое место для строительства.