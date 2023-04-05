$79.36+1.4186.72+2.10
7 минут назад

Новостройки в Москве подорожали в полтора раза

Lenta.ru

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла в полтора раза за последние десять лет. О подорожании нового жилья в столице сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства DOLGOV PRO.

Новостройки в Москве подорожали в полтора раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость «квадрата» на первичном рынке Москвы выросла с 196 тысяч рублей в январе 2014 года до 390 тысяч рублей в марте 2023-го. Схожие темпы роста эксперты зафиксировали и в Московской области: за указанный период метр подорожал на 54 процента, до 166,8 тысячи рублей.

Рост средней цены «квадрата» наблюдается на протяжении всего рассматриваемого периода, исключение составляют 2015 и 2016 года. В январе 2015-го метр подешевел на 17 процентов в годовом выражении, а в 2016 — на три процента. Стремительный рост и последовавшее за ним снижение цены квадратного метра в эти годы обусловливаются мировым экономическим кризисом, ростом валюты относительно рубля и затем возвращением экономики на докризисный уровень.

«С 2017 года наблюдается плавный рост цены, сопоставимый с темпами инфляции», — добавил гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Еще один резкий скачок стоимости «квадрата» произошел в 2020 году на фоне запуска льготных ипотечных программ, которые повысили спрос на новостройки. Отмечается, что кризисные условия 2022 года не спровоцировали резкого снижения цен. Спрос на новостройки не растет, однако застройщики стимулируют продажи с помощью субсидируемой ипотеки и других акций.

Динамика роста цен оказалась наиболее ощутима в бизнес- и комфорт-классе. За последние восемь лет стоимость «квадрата» в комфорт-классе увеличилась на 92 процента, что стало максимальным показателем. В бизнес-классе средняя цена выросла на 82 процента, до 440,3 тысячи рублей. Это связано с увеличением стоимости премиальных материалов отделки и ростом затрат на строительство.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» назвали города России с подорожавшими новостройками. В первом квартале 2023 года сильнее всего цены на новое жилье выросли в Краснодаре.

Новости Москвы,Дмитрий Долгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий