Новостройки в Москве подорожали в полтора раза

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках выросла в полтора раза за последние десять лет. О подорожании нового жилья в столице сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства DOLGOV PRO.

Стоимость «квадрата» на первичном рынке Москвы выросла с 196 тысяч рублей в январе 2014 года до 390 тысяч рублей в марте 2023-го. Схожие темпы роста эксперты зафиксировали и в Московской области: за указанный период метр подорожал на 54 процента, до 166,8 тысячи рублей.

Рост средней цены «квадрата» наблюдается на протяжении всего рассматриваемого периода, исключение составляют 2015 и 2016 года. В январе 2015-го метр подешевел на 17 процентов в годовом выражении, а в 2016 — на три процента. Стремительный рост и последовавшее за ним снижение цены квадратного метра в эти годы обусловливаются мировым экономическим кризисом, ростом валюты относительно рубля и затем возвращением экономики на докризисный уровень.

«С 2017 года наблюдается плавный рост цены, сопоставимый с темпами инфляции», — добавил гендиректор DOLGOV PRO Дмитрий Долгов.

Еще один резкий скачок стоимости «квадрата» произошел в 2020 году на фоне запуска льготных ипотечных программ, которые повысили спрос на новостройки. Отмечается, что кризисные условия 2022 года не спровоцировали резкого снижения цен. Спрос на новостройки не растет, однако застройщики стимулируют продажи с помощью субсидируемой ипотеки и других акций.

Динамика роста цен оказалась наиболее ощутима в бизнес- и комфорт-классе. За последние восемь лет стоимость «квадрата» в комфорт-классе увеличилась на 92 процента, что стало максимальным показателем. В бизнес-классе средняя цена выросла на 82 процента, до 440,3 тысячи рублей. Это связано с увеличением стоимости премиальных материалов отделки и ростом затрат на строительство.