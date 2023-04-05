На улицах Москвы появится новая экскурсия на ретротрамвае

К столичному изобилию экскурсий добавился необычный формат - путешествие по городу на ретротрамвае. Старинных вагонов Tatra, сохранившихся до сей поры, во всем мире не больше десятка. И один из них - в Москве. Это не просто музейный раритет, а полноценный общественный транспорт.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"В последний раз такая Tatra T2 выходила на регулярный маршрут в Москве 40 лет назад, - рассказал заммэра Максим Ликсутов. - Интерес жителей к этому виду транспорта растет, и мы решили опробовать новый формат экскурсии".

Видео дня

В 18.00 энтузиасты спешили с работы не домой, а на улицу Волочаевскую, где находится трамвайно-ремонтный завод. Построен он был незадолго до революции, в СССР использовался как депо, а сейчас это центр техобслуживания трамваев и в то же время площадка для хранения музейных экспонатов. Вагон Tatra T2, на котором нам предстояло совершить вечерний тур по Москве, - один из них.

Такие производились в Чехословакии во второй половине ХХ века. Московский образец, судя по заводскому клейму в кабине вагоновожатого, собран в 1960-м. Отслужив 20 лет, ушел на отдых. Но его не направили в металлолом, а отреставрировали. Каждый год мы можем видеть этот вагон на параде трамваев. Но экскурсия на нем проводится впервые.

"В нашей группе в "ВКонтакте" мы разыграли 20 бесплатных билетов на ретропутешествие. За два дня розыгрыша увидели большой интерес", - отметила начальник Центра профориентации Корпоративного университета транспортного комплекса Ольга Новикова.

Среди пассажиров - столичный историк моды Юлия Котова. Ретротрамвай подвиг ее нарядиться в ярко-красное платье из кримплена - модный материал в 1960-70-е годы. Когда уже совсем стемнело, вагон вышел из депо. За ним еще один уникальный экземпляр, трамвай-буксир КТМ. Такой уже не встретишь на действующих линиях, однако он пригодится, если "старушка" вдруг забарахлит. Но среди современных "Витязей" Tatra не теряется. Вагон уверенно мчится к Спасо-Андроникову монастырю. Те, кто ждет трамвай на остановках, бросаются фотографировать.

Далеко не все пассажиры ориентируются в районах, по которым проезжают. Все дело в том, что в обычной жизни многие ездят по большей части на метро. "А вот трамвайные кондукторы хорошо знали и детали своего маршрута, и достопримечательности, - комментирует глава экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев. - Кстати, трамвайным кондуктором работал даже писатель Паустовский".

Тем временем трамвай уже пролетает по Новоспасскому мосту через Москву-реку, с которого отлично видна вечерняя столичная иллюминация. Продвигаемся к Павелецкому вокзалу. Площадь перед вокзалом реконструировали, печально знаменитой "ямы" больше нет. Незаметно исторический трамвай подбирается к Садовому кольцу и дальше - на Чистые пруды, к конечной точке путешествия.

"Это была пробная поездка - по ее итогам мы решим, нужны ли такие экскурсии, - сказал Максим Ликсутов. - Но уже сейчас видно, что интерес к этой теме есть".