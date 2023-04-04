Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Москве 7 апреля

Столичные школьники смогут принять участие в фестивале «Будь здоров», который пройдет 7 апреля в спортивном комплексе «Чкалов Арена». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба организации «Движение первых».

«7 апреля, в Международный день здоровья, «Движение первых» даст старт всероссийскому проекту «Будь здоров». Торжественное открытие - фестиваль «Будь здоров» - состоится в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что школьники встретятся с ведущими экспертами в сферах медицины, спорта и здорового образа жизни, узнают, как формировать привычки здорового человека, научатся оказывать первую помощь. Кроме того, их ждут квест-игра, квизы на тему ЗОЖ, танцевальный марафон и многое другое.