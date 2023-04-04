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56 минут назад

Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Москве 7 апреля

Агентство «Москва»

Столичные школьники смогут принять участие в фестивале «Будь здоров», который пройдет 7 апреля в спортивном комплексе «Чкалов Арена». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба организации «Движение первых».

Фестиваль «Будь здоров» пройдет в Москве 7 апреля
Фото: © mos.ru© mos.ru

«7 апреля, в Международный день здоровья, «Движение первых» даст старт всероссийскому проекту «Будь здоров». Торжественное открытие - фестиваль «Будь здоров» - состоится в Москве в многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что школьники встретятся с ведущими экспертами в сферах медицины, спорта и здорового образа жизни, узнают, как формировать привычки здорового человека, научатся оказывать первую помощь. Кроме того, их ждут квест-игра, квизы на тему ЗОЖ, танцевальный марафон и многое другое.

«Хедлайнерами проекта станут известные спортсмены - российский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, российский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион Юрий Постригай, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Марина Голядкина, российская легкоатлетка, призер Олимпийских игр Олеся Зыкина, самый молодой гроссмейстер в истории, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, Сергей Карякин, российский лыжник, чемпион мира по лыжным гонкам среди молодежи до 23 лет Владислав Скобелев», - отметили в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщали, что в Москве прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв».

Новости Москвы,Марина Голядкина,Юрий Постригай,Олеся Зыкина,Владислав Скобелев,Никита Нагорный,Дмитрий Труненков,Сергей Карякин,
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