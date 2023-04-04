Новостройку в районе Нагатинский Затон передали под заселение по реновации

В районе Нагатинский Затон передана под заселение по программе реновации столичного жилфонда еще одна новостройка, куда переедут более 550 человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В районе Нагатинский Затон более 550 жителей трех старых домов на ул. Речников (д. 18, корп. 1, д. 20, корп. 1, д. 22, корп. 2) в ближайшее время переедут в комфортные квартиры на той же улице. Новостройка на ул. Речников, д. 22 стала двадцатой в округе и четвертой в районе, куда началось заселение по программе реновации. Ранее в Нагатинском Затоне (ЮАО) были переданы под заселение новостройка на ул. Речников, д. 18/20 и два здания на ул. Судостроительная, д. 3 и 17», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

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Уточняется, что новостройка находится в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. Так, вблизи от нового дома расположены девять школ, лицей, более 15 детских садов, несколько специализированных колледжей, академия водного транспорта. Кроме того, здесь есть объекты здравоохранения различного профиля, предприятия торговли, общепита и сервисного обслуживания населения. Еще недалеко от жилого квартала пролегают Нагатинская и Коломенская набережные, а для культурного отдыха в шаговой доступности находится Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское». Также в 10 минутах ходьбы недавно открылась станция метро «Кленовый бульвар» в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), скоро после реконструкции откроется станция метро «Коломенская».

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, на первом этаже новостройки на ул. Речников уже начал работу центр информирования по переселению. Так, в нем москвичи смогут получить необходимые консультации, помощь в оформлении документов. Еще участники программы реновации могут воспользоваться электронным помощником - суперсервисом на портале mos.ru. Он позволяет реже посещать центры информирования и получать услуги онлайн. Кроме того, с его помощью москвичи с полной учетной записью могут записаться на осмотр квартиры, подписание договора, а также загрузить необходимые документы.

«Программа реновации в Нагатинском затоне началась в 2018 году. С того момента уже 1,1 тыс. человек из пяти старых домов стали правообладателями жилья в новостройках по программе реновации. Жители еще трех старых домов на ул. Речников получили от департамента городского имущества предложения новых квартир и приступили к переселению. Всего в районе планируется обеспечить переселение более 13 тыс. москвичей», - подчеркнул Гаман.

Левкин добавил, что из восьми старых домов один полностью расселен, еще два уже демонтированы, а по итогам начала переселения первый этап программы в районе выполнен на 50%.