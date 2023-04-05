Все работы на Большой кольцевой линии метро завершат до конца года

Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будут завершены до конца текущего года. Об этом со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщает Агентство "Москва".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Еще осталось немало, над чем нам предстоит работать – в первую очередь, построить дополнительные вестибюли и переходы на станциях", – заявил он.

Бочкарев пояснил, что осталось ввести в эксплуатацию переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Кроме того, он рассказал, что на станциях "Авиамоторная" и "Печатники" будут построены вторые вестибюли.

По его словам, москвичам не придется долго ждать, и все работы будут выполнены до конца 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. По его словам, Большая кольцевая линия стала основой для дальнейшего развития транспортной системы города.