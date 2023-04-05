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26 минут назад

Все работы на Большой кольцевой линии метро завершат до конца года – Бочкарев

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Все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будут завершены до конца текущего года. Об этом со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщает Агентство "Москва".

Все работы на Большой кольцевой линии метро завершат до конца года
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим ДенисовПортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Еще осталось немало, над чем нам предстоит работать – в первую очередь, построить дополнительные вестибюли и переходы на станциях", – заявил он.

Бочкарев пояснил, что осталось ввести в эксплуатацию переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики" Большой кольцевой линии метро. Кроме того, он рассказал, что на станциях "Авиамоторная" и "Печатники" будут построены вторые вестибюли.

По его словам, москвичам не придется долго ждать, и все работы будут выполнены до конца 2023 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. По его словам, Большая кольцевая линия стала основой для дальнейшего развития транспортной системы города.

Запуск Большой кольцевой линии метро в столице состоялся 1 марта. Президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций ветки.

Новости Москвы,Строительство,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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