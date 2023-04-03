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54 минуты назад

На западе Москвы открылся новый центр услуг для бизнеса

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Центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся в офисе «Мои документы» в районе Кунцево Западного административного округа. Его сотрудники расскажут посетителям о подходящих им столичных мерах поддержки, сориентируют в вопросах финансового права, помогут выбрать режим налогообложения. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

На западе Москвы открылся новый центр услуг для бизнеса
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыПресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«Чаще всего предприниматели приходят в такие центры, чтобы получить консультацию и помощь по десяткам вопросов. Среди самых популярных — меры поддержки, городские образовательные программы, бухгалтерский учет и трудовое право. Так, в прошлом году специалисты провели больше 130 тысяч консультаций, а всего за 10 лет — почти 650 тысяч», — отметила Наталья Сергунина.

Новый центр расположен по адресу: Ярцевская улица, дом 19. Здесь для бизнеса подберут оптимальную организационно-правовую форму, обратят внимание владельца на особенности ведения налогового учета. При регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя оформят необходимый пакет документов и предложат план дальнейшего развития. Предварительная запись для посещения не нужна.

Консалтинговые услуги — это одно из флагманских направлений деятельности ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ): консультации можно получить очно, дистанционно и по телефону: +7 495 225-14-14.

ЦУБ работают в Москве с 2012 года. Они помогают бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Посмотреть адреса и выбрать подходящий ЦУБ можно на портале МБМ, который агрегирует меры поддержки, услуги, сервисы и обучающие программы, доступные в городе для предпринимателей.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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