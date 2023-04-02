Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

О повышение атмосферного давления москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В интервью РИА Новости он заявил, что на следующей неделе давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба.

Фото: Мослента Мослента

По словам метеоролога, атмосферное давление на следующей неделе будет повышаться практически каждый день. Так, если во вторник, 4 апреля, столбики барометров будут на отметке 748 миллиметров ртутного столба, то к выходным показатели повысятся до 759-760 миллиметров ртутного столба.

Повышение давления будет связано с развитием антициклона, это также означает, что погода в эти дни будет сухой и солнечной, температура воздуха будет также повышаться, пояснил специалист.