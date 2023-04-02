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59 минут назад

Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления со следующей недели

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О повышение атмосферного давления москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. В интервью РИА Новости он заявил, что на следующей неделе давление повысится до 760 миллиметров ртутного столба.

Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления
Фото: МослентаМослента

По словам метеоролога, атмосферное давление на следующей неделе будет повышаться практически каждый день. Так, если во вторник, 4 апреля, столбики барометров будут на отметке 748 миллиметров ртутного столба, то к выходным показатели повысятся до 759-760 миллиметров ртутного столба.

Повышение давления будет связано с развитием антициклона, это также означает, что погода в эти дни будет сухой и солнечной, температура воздуха будет также повышаться, пояснил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на следующей недели в столице ожидается до плюс 10 градусов тепла в дневные часы.

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