Капремонт круглого дома в Раменках 1976 года постройки проведут до конца года

В программу капитального ремонта на 2023 год попал круглый дом 1976 года постройки, расположенный по адресу: ул. Довженко, д. 6. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Это знаменитый круглый дом, построенный в 1976 году. В его 26 подъездах более 900 квартир, а диаметр - 155 м. Обновление объекта требует тщательной подготовки, поэтому специалисты разработали уникальный проект, который учитывает все нюансы круглого дома», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фасад здания облицован мелкоразмерной керамической плиткой, его восстановят при помощи полимерцементной смеси на армирующих сетках. Благодаря технологии фасад прослужит не менее 30 лет. Работы пройдут в несколько этапов. Сначала стены промоют, простучат и удалят испорченную плитку. После этого нанесут специальный штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав на основе стекловолокна. Затем загерметизируют швы между панелями и нанесут декоративное покрытие с краской. После фасада отремонтируют балконы и входные группы. В подъездах установят современные энергоэффективные стеклопакеты. Кроме того, в рамках капремонта в доме заменят магистрали горячего водоснабжения и центрального отопления.