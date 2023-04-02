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10 минут назад

Москвичу выписали более 30 штрафов за безбилетный проезд

Газета.Ru

Пассажиру столичного транспорта выписали 36 штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.

Москвичу выписали более 30 штрафов за безбилетный проезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Цифра дня - 36. Столько постановлений выписали за безбилетный проезд одному и тому же пассажиру", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

Отмечается, что штрафы копились с 2019 года и превысили 50 тыс. руб. Москвич не оплатил ни одного из них и продолжал ездить, не оплачивая проезд.

"За неоднократные нарушения и уклонение от оплаты штрафов суд арестовал безбилетника", - добавили в дептрансе.

Ранее в Москве контроллер в метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.

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