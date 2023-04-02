Москвичу выписали более 30 штрафов за безбилетный проезд

Пассажиру столичного транспорта выписали 36 штрафов за безбилетный проезд. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы.
"Цифра дня - 36. Столько постановлений выписали за безбилетный проезд одному и тому же пассажиру", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
Отмечается, что штрафы копились с 2019 года и превысили 50 тыс. руб. Москвич не оплатил ни одного из них и продолжал ездить, не оплачивая проезд.
"За неоднократные нарушения и уклонение от оплаты штрафов суд арестовал безбилетника", - добавили в дептрансе.
Ранее в Москве контроллер в метро выявил безбилетника, который находился в федеральном розыске.