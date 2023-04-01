Украшения ко Дню космонавтики появятся на улицах Москвы

«В преддверии важного для каждого праздника - 12 апреля, в Москве можно увидеть завораживающие изображения с героями-покорителями орбит и не только! На улицах и проспектах столицы появятся ракеты, спутники, космические станции и космонавты - те, кто сейчас трудится вне Земли, вернулись с МКС и готовятся к полету в этом году», - говорится в сообщении.