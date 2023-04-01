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24 минуты назад

Украшения ко Дню космонавтики появятся на улицах Москвы

Агентство «Москва»

На улицах Москвы появятся украшения к 12 апреля, Дню космонавтики: ракеты, спутники, космические станции и космонавты. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации «Роскосмос».

Украшения ко Дню космонавтики появятся на улицах Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В преддверии важного для каждого праздника - 12 апреля, в Москве можно увидеть завораживающие изображения с героями-покорителями орбит и не только! На улицах и проспектах столицы появятся ракеты, спутники, космические станции и космонавты - те, кто сейчас трудится вне Земли, вернулись с МКС и готовятся к полету в этом году», - говорится в сообщении.

Поясняется, что изображения к празднику помогут проникнуться достижениями отечественной космонавтики и увидеть историю в лицах.

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