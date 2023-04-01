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Названа самая контрастная по цвету станция московского метро

Самую контрастную с точки зрения сочетания цветов в декоре станцию московского метро назвал на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Стало известно, что дизайнеры соединят ярко-желтый и черный цвета в оформлении станции «Вавиловская» Троицкой линии подземки.

Названа самая контрастная по цвету станция московского метро
© РИА Новости

Отмечается, что посередине платформы длиной 163 метра и шириной в 10,4 метра установят 20 колонн-галочек. Они будут отделаны желтыми панелями. Этот яркий цвет используют при нанесении ограничительной линии на полу вблизи путей. Колонны будут контрастировать с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола.

Ранее была названа максимальная длина эскалатора на БКЛ московского метро.

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