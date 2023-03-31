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33 минуты назад

Сотрудники метро Москвы нашли голову манекена на одной из станций

Вечерняя Москва

Сотрудники столичного метрополитена обнаружили голову манекена на одной из станций подземки. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сотрудники метро Москвы нашли голову манекена на одной из станций
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

— Сколько раз учительница спрашивала: «А голову ты дома не забыл?». А мы сегодня одну нашли — на склад забытых вещей привезли голову манекена. По статистике, именно в пятницу пассажиры забывают вещи чаще всего, — говорится в сообщении.

Жителям столицы напомнили, что необходимо делать в случае, если пассажир забыл свои вещи в метро. Первым делом стоит обратиться на склад забытых вещей. Сделать это можно с помощью специального чат-бота Александры, приложения «Метро Москвы» или же позвонить по номеру контакт-центра «Московский транспорт».

Склады забытых вещей расположены на станциях: «Черкизовская», «Котельники», «Деловой центр». Работают склады на ежедневной основе с 8:00 до 20:00, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По статистике мужчины чаще женщин забывают вещи. Больше всего потерь происходит именно в конце рабочей недели. Так, со станций Большой кольцевой линии с 1 марта уже поступило около 200 оставленных вещей. Самыми необычными находками стали купальник, игровой набор «Раскопки», а также медицинский снимок. Самой маленькой потерянной вещью оказался слот для сим-карты, а наиболее крупной стала гидравлическая тележка для перемещения грузов.

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