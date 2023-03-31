График поездов на Ленинградском направлении изменится

Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) значительно изменится с 3 по 6 апреля. Об этом сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала. Будут проведены масштабные инфраструктурные работы, которые не позволяют сохранить движение поездов", - говорится в публикации.
По данным властей, в остальное время поезда будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, в течение дня - до 40 минут. Часть поездов проследуют с отменой остановок.