График поездов на Ленинградском направлении изменится

"С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала. Будут проведены масштабные инфраструктурные работы, которые не позволяют сохранить движение поездов", - говорится в публикации.