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13 минут назад

График поездов на Ленинградском направлении изменится с 3 по 6 апреля

ТАСС

Расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) значительно изменится с 3 по 6 апреля. Об этом сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

График поездов на Ленинградском направлении изменится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала. Будут проведены масштабные инфраструктурные работы, которые не позволяют сохранить движение поездов", - говорится в публикации.

По данным властей, в остальное время поезда будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, в течение дня - до 40 минут. Часть поездов проследуют с отменой остановок.

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