$76.45+0.1482.39-0.75
36 минут назад

Московские улицы очистят от мраморной крошки, оставшейся после зимы

Агентство «Москва»

Улицы Москвы очистят от оставшейся после зимы мраморной крошки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Московские улицы очистят от мраморной крошки, оставшейся после зимы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для предотвращения скользкости в качестве противогололедного материала дополнительно применяется мраморная крошка. После прохождения зимнего периода она удаляется с пешеходных тротуаров и дворовых территорий ручным или механизированным способом при выполнении технологической операции по подметанию с применением вакуумных подметально-уборочных машин, с озелененных участков - путем прогребания», - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что минувшей зимой температура воздуха около 50 раз пересекала отметку в ноль градусов. Такая погода способствует образованию гололедицы. Поэтому в городе использовалась мраморная крошка.

В субботу, 1 апреля, в столице стартует месячник благоустройства. В городе промоют более 100 транспортных тоннелей и более 1,1 тыс. памятников.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий