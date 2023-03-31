Московские улицы очистят от мраморной крошки, оставшейся после зимы

Улицы Москвы очистят от оставшейся после зимы мраморной крошки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
«Для предотвращения скользкости в качестве противогололедного материала дополнительно применяется мраморная крошка. После прохождения зимнего периода она удаляется с пешеходных тротуаров и дворовых территорий ручным или механизированным способом при выполнении технологической операции по подметанию с применением вакуумных подметально-уборочных машин, с озелененных участков - путем прогребания», - говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что минувшей зимой температура воздуха около 50 раз пересекала отметку в ноль градусов. Такая погода способствует образованию гололедицы. Поэтому в городе использовалась мраморная крошка.
В субботу, 1 апреля, в столице стартует месячник благоустройства. В городе промоют более 100 транспортных тоннелей и более 1,1 тыс. памятников.