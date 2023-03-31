Московские улицы очистят от мраморной крошки, оставшейся после зимы

«Для предотвращения скользкости в качестве противогололедного материала дополнительно применяется мраморная крошка. После прохождения зимнего периода она удаляется с пешеходных тротуаров и дворовых территорий ручным или механизированным способом при выполнении технологической операции по подметанию с применением вакуумных подметально-уборочных машин, с озелененных участков - путем прогребания», - говорится в сообщении.