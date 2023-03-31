В Москве запустят ещё 29 маршрутов электробусов

В Москве в 2023 году запустят 29 новых маршрутов электробусов. Их общее число достигнет 108.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Также планируется установить около 200 новых зарядных станций и открыть второй электробусный парк в районе Митино. Первый появился в 2022 году в ТиНАО.

Столичные электробусы проехали 126 млн км за пять лет. За это время они перевезли 300 млн пассажиров.