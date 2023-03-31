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12 минут назад

Трамвайные пути на улице Академика Янгеля капитально отремонтируют

Агентство «Москва»иещё 2

Одобрен проект капитального ремонта трамвайных путей на ул. Академика Янгеля в столичном районе Чертаново Южное, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Трамвайные пути на улице Академика Янгеля капитально отремонтируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласован проект капитального ремонта трамвайных путей в районе Чертаново Южное. Ремонт пройдет на ул. Академика Янгеля, включая оборотную петлю и переезд между ул. Чертановская и ул. Академика Янгеля», - говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, которую цитирует пресс-служба, отметила, что в ходе ремонта будет проложена шпально-щебеночная конструкция трамвайных путей с виброшумозащитными матами. Также специалисты установят электрические межрельсовые путевые и междупутные соединители и путевые тяги.

Глава ведомства уточнила, что стрелочные переводы оборудуют автоматикой и электрообогревом. В свою очередь, будет установлена специальная система блокировки для обеспечения безопасности прохождения вагонами зоны стрелочного перевода.

Кроме того, в процессе переустройства инженерных сетей будут заменены железобетонные кольца горловин и чугунных люков колодцев, водоотводные коробки стрелочных переводов, а также будет обновлена дождевая канализация.

«Так как работы затронут проезжую часть ул. Академика Янгеля, проектной документацией предусмотрено устройство отгонов из полимерных блоков, установка временных дорожных знаков и импульсных стрелок, ограничение разрешенной скорости», - заключили в пресс-службе.

Новости Москвы,Анна Яковлева,
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