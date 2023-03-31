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39 минут назад

Интерактивную карту цветения запустили в парках культуры и отдыха Москвы

ТАСС

Мосгорпарк запустил интерактивную карту цветения в столичных парках культуры и отдыха. На ней отмечены локации, в которых цветы уже распустились, сообщается в пятницу в Telegram-канале Мосгорпарка.

Интерактивную карту цветения запустили в парках Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Чтобы не пропустить самое красивое время года, второй сезон подряд мы запускаем интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. Уже распустились подснежники в Бабушкинском парке, в усадьбе Кусково, крокусы - в Измайловском парке и Парке Горького. Карта будет обновляться два раза в неделю: новые локации будут появляться по мере старта цветения и до завершения календарной весны, 31 мая", - говорится публикации.

Отмечается, что многие цветы в парках Москвы занесены в Красную книгу, поэтому посетителей парков просят относиться к ним бережно, не срывать и не топтать.

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