Интерактивную карту цветения запустили в парках Москвы

"Чтобы не пропустить самое красивое время года, второй сезон подряд мы запускаем интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. Уже распустились подснежники в Бабушкинском парке, в усадьбе Кусково, крокусы - в Измайловском парке и Парке Горького. Карта будет обновляться два раза в неделю: новые локации будут появляться по мере старта цветения и до завершения календарной весны, 31 мая", - говорится публикации.