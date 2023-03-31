Интерактивную карту цветения запустили в парках Москвы

Мосгорпарк запустил интерактивную карту цветения в столичных парках культуры и отдыха. На ней отмечены локации, в которых цветы уже распустились, сообщается в пятницу в Telegram-канале Мосгорпарка.
"Чтобы не пропустить самое красивое время года, второй сезон подряд мы запускаем интерактивную карту цветения в парках культуры и отдыха. Уже распустились подснежники в Бабушкинском парке, в усадьбе Кусково, крокусы - в Измайловском парке и Парке Горького. Карта будет обновляться два раза в неделю: новые локации будут появляться по мере старта цветения и до завершения календарной весны, 31 мая", - говорится публикации.
Отмечается, что многие цветы в парках Москвы занесены в Красную книгу, поэтому посетителей парков просят относиться к ним бережно, не срывать и не топтать.