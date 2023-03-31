Москва вошла в десятку городов с самым подорожавшим элитным жильем

"Несмотря на существенное снижение покупательской активности, застройщики не стали отказываться от сценария с плановым повышением цен, с осторожностью подходя к ценообразованию реализуемых проектов, - говорит Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group. - Безусловно, практика предоставления скидок приняла более широкое распространение, но элитный рынок традиционно самый "закрытый", в отличие от массового, и наличие скидок в большинстве случаев не отражается на прайсовой стоимости, а предлагается в индивидуальном порядке или распространяется на определенный пул лотов. Кроме того, сегмент имеет свою специфику, позволяющую девелоперам продавать невысокими темпами (особенно в небольших проектах) и не терять доход на протяжении достаточно длительного периода без регулярных продаж".