Москва вошла в десятку городов с самым подорожавшим элитным жильем

Москва по итогам 2022 года вошла в десятку городов мира с самым большим ростом цен на элитное жилье. Санкт-Петербург оказался лишь на 80-м месте.
Индекс роста цен в ежегодном исследовании благосостояния The Wealth Report 2023 компании Knight Frank возглавил Дубай с показателем в 44,2%. Далее следуют Аспен (город в США с подорожанием на 27,6%), Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии, 25%), Токио (22,8%) и Майами (США, 21,6%).
Москва заняла девятую строчку с подорожанием в 13,2%, а Санкт-Петербург - 80-ю строку с ростом цен в 1%. За 2022 год 87 из 100 рынков элитной недвижимости продемонстрировали стабильность или позитивный рост цен, снижение цен зафиксировано в 13 городах, отмечают аналитики NF Group. Наибольшее снижение цен на элитное жилье отмечалось во Франкфурте (10,6%), Буэнос-Айресе (9,8%) и Стокгольме (7,7%).
В Москве на протяжении 2022 года ценовая динамика в элитных новостройках была неравномерной с заметным замедлением темпов к концу года, подчеркивают эксперты NF Group.
"Несмотря на существенное снижение покупательской активности, застройщики не стали отказываться от сценария с плановым повышением цен, с осторожностью подходя к ценообразованию реализуемых проектов, - говорит Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group. - Безусловно, практика предоставления скидок приняла более широкое распространение, но элитный рынок традиционно самый "закрытый", в отличие от массового, и наличие скидок в большинстве случаев не отражается на прайсовой стоимости, а предлагается в индивидуальном порядке или распространяется на определенный пул лотов. Кроме того, сегмент имеет свою специфику, позволяющую девелоперам продавать невысокими темпами (особенно в небольших проектах) и не терять доход на протяжении достаточно длительного периода без регулярных продаж".
В Санкт-Петербурге после стремительного прироста в I квартале 2022 года (+14% за квартал), обусловленного геополитическими событиями, наблюдалась поквартальная корректировка цены, вызванная, в первую очередь, многообразием скидок и прочих специальных предложений, вводимых застройщиками с целью стимулирования спроса.