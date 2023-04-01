Первый этап программы реновации в Черемушках завершен на 70%, жители трех домов на ул. Перекопская приступили к осмотру квартир в новостройке на Севастопольском проспекте. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

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«Новостройка состоит из пяти секций, в ней 252 квартиры общей площадью около 15 тыс. кв. м. В здании 64 однокомнатные квартиры, 136 двухкомнатных и 52 трехкомнатные. Шесть квартир оборудовали для жильцов с ограниченными возможностями здоровья», - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

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Отмечается, что жители трех домов на ул. Перекопская (д. 27, корп. 1 и 2 и д. 29) приступили к осмотру квартир в новостройке. Она располагается по адресу: Севастопольский проспект, д. 28, корп. 9. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, центр информирования по переселению открыт с 31 марта на первом этаже нового дома. В нем жители могут получить бесплатную помощь в оформлении документов на переезд. Некоторые услуги предоставляются онлайн, например, запись на осмотр квартиры или подписание договора.

«Квартиры в новостройке на Севастопольском проспекте смогут получить более 430 человек из трех старых домов. Им уже направлены письма с предложениями равнозначного жилья. Это уже третья новостройка по программе реновации в Черемушках. Ранее около 380 москвичей получили квартиры в д. 32 на ул. Профсоюзная и д. 17 на ул. Гарибальди», - отметил Гаман, слова которого приводятся в сообщении.

Левкин уточнил, что на первом этапе программы реновации, то есть до конца 2024 года, в Черемушках расселят семь домов. Два дома расселили в прошлом году, сейчас расселение началось еще в трех. Таким образом, первый этап программы реновации в районе выполнен на 70%. Всего в Черемушках подлежит переселению и сносу 119 домов, в них живут 24,4 тыс. человек.