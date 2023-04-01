Более 3 тыс. сезонных кафе откроют летние веранды в Москве

В Москве с 1 апреля открылся сезон летних веранд, в схему размещения включено 3 тыс. 476 сезонных кафе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«В настоящее время в схему размещения включено 3 тыс. 476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания», - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Отмечается, что некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Сделали это по просьбе рестораторов, чтобы снизить финансовую нагрузку на отрасль. Всего были сохранены конструкции 346 летних кафе, расположенных преимущественно в городских парках. На сегодня в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания включены 34 объекта в парках, 37 - на территории ВДНХ, на территории спорткомплекса «Лужники» - 11, на особо охраняемых территориях - три.
Уточняется, что в городе разрешена работа компактных кафе. Основные планировочные решения таких сезонных площадок включают в себя: подиум или технологический настил на одном уровне с полом стационарного предприятия общественного питания, примыкающий к оконным и (или) витринным проемам; посадочные места на внешних поверхностях подоконников оконных и (или) витринных проемов стационарного предприятия общественного питания; посадочные места и элементы оборудования сезонного кафе, непосредственно примыкающие к фасаду здания; площадку сезонного кафе без посадочных мест, обустроенную элементами оборудования. Такой формат сезонных кафе позволил увеличить их количество (преимущественно в центре Москвы). По какому принципу будет работать стационарное предприятие питания, решает его владелец. Для тех, кто пренебрегает правилами размещения, предусмотрены штрафные санкции до 300 тыс. руб. и исключение из схемы размещения летних кафе на следующий год.
В материале поясняется, что, по данным единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка, сегодня в Москве насчитывается 21 тыс. 106 стационарных предприятий общественного питания на 857 тыс. 147 посадочных мест. Среди них 18 тыс. 466 предприятий общедоступной сети на 552 тыс. 558 посадочных мест, закрытой сети (при промышленных предприятиях и учреждениях, в том числе образовательных) - 2 тыс. 640 объектов на 304 тыс. 589 посадочных мест.