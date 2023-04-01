Более 3 тыс. сезонных кафе откроют летние веранды в Москве

В Москве с 1 апреля открылся сезон летних веранд, в схему размещения включено 3 тыс. 476 сезонных кафе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В настоящее время в схему размещения включено 3 тыс. 476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания», - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя городского департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Отмечается, что некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Сделали это по просьбе рестораторов, чтобы снизить финансовую нагрузку на отрасль. Всего были сохранены конструкции 346 летних кафе, расположенных преимущественно в городских парках. На сегодня в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания включены 34 объекта в парках, 37 - на территории ВДНХ, на территории спорткомплекса «Лужники» - 11, на особо охраняемых территориях - три.

Уточняется, что в городе разрешена работа компактных кафе. Основные планировочные решения таких сезонных площадок включают в себя: подиум или технологический настил на одном уровне с полом стационарного предприятия общественного питания, примыкающий к оконным и (или) витринным проемам; посадочные места на внешних поверхностях подоконников оконных и (или) витринных проемов стационарного предприятия общественного питания; посадочные места и элементы оборудования сезонного кафе, непосредственно примыкающие к фасаду здания; площадку сезонного кафе без посадочных мест, обустроенную элементами оборудования. Такой формат сезонных кафе позволил увеличить их количество (преимущественно в центре Москвы). По какому принципу будет работать стационарное предприятие питания, решает его владелец. Для тех, кто пренебрегает правилами размещения, предусмотрены штрафные санкции до 300 тыс. руб. и исключение из схемы размещения летних кафе на следующий год.