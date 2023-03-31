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43 минуты назад

Реставрация дома Мастера началась в Мансуровском переулке

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Специалисты приступили к реставрации жилого дома С.В. Мельникова — П.Ф. Емельяновой — Топлениновых. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Началась реставрация дома Мастера в Мансуровском переулке
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

— Небольшой деревянный домик в Мансуровском переулке обладает большой мемориальной ценностью и играет важную роль в архитектурном облике района Хамовники. Он известен как дом Мастера из произведения Булгакова «Мастер и Маргарита». Сам Михаил Афанасьевич неоднократно бывал здесь, — рассказал он.

В ходе работ специалисты демонтируют перегородки и отделку потолков, стен и полов. Кроме того, планируется расчистить кирпичную кладку стен подвального этажа, привести в порядок белокаменный цоколь и фасад, венчающий карниз и сандрики лицевого фасада.

Кирпичные дымовые трубы и слуховое окно будут также отреставрированы. Внутри дома восстановят лестницу, которая ведет к цокольному этажу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В начале марта глава города Сергей Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. По его словам, работы будут проходить одновременно в пяти корпусах.

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