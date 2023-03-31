Собянин: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

Инвестиции в экономику столицы в 2022 году составили 6 трлн рублей. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам прошлого года. Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес - около 4,4 трлн рублей. Предприниматели вложились в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство", - говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что инвестиции в основной капитал города стабильно растут несмотря на санкции. В 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021 годом. Мэр отметил, что рост активно поддерживается, и напомнил о введенных весной прошлого года дополнительных льготах инвесторам.

По словам Собянина, теперь промышленные предприятия могут арендовать участок под масштабные инвестпроекты за 1 рубль ежегодно. За год существования льготы предприниматели заключили 13 таких договоров.