$76.45+0.1482.39-0.75
41 минуту назад

Собянин: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году

ТАССиещё 8

Инвестиции в экономику столицы в 2022 году составили 6 трлн рублей. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

"Инвесторы вложили в экономику Москвы почти 6 трлн рублей по итогам прошлого года. Основную часть денег инвестировал крупный и средний бизнес - около 4,4 трлн рублей. Предприниматели вложились в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство", - говорится в сообщении.

Собянин подчеркнул, что инвестиции в основной капитал города стабильно растут несмотря на санкции. В 2022 году они увеличились на 2,2% в сравнении с 2021 годом. Мэр отметил, что рост активно поддерживается, и напомнил о введенных весной прошлого года дополнительных льготах инвесторам.

По словам Собянина, теперь промышленные предприятия могут арендовать участок под масштабные инвестпроекты за 1 рубль ежегодно. За год существования льготы предприниматели заключили 13 таких договоров.

Также промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения, предоставляются льготные инвестиционные кредиты. На эти программы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделили 20 млрд рублей, отметил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий