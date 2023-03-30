— До 10 апреля температура будет колебаться в ночные часы от околонулевых значений до слабого плюса ночью, а в дневные — от 2 до 8 градусов тепла. В начале месяца не будет особых холодов, но и тепла ждать не приходится. Без осадков не обойдется. Будут идти дожди, а в отдельные периоды в ночные часы возможны осадки в виде снега. Начало апреля считается более серьезной, правильной весной, тем не менее будут отдельные снеговые заряды, последние залпы зимы, — рассказал Ильин.