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28 минут назад

Сергей Собянин рассказал о трех новых линиях метро с пересадками на БКЛ

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После открытия новых Московских Центральных Диаметров (МЦД) и линий метро количество пересадок на станции Большой Кольцевой Линии (БКЛ) возрастет. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о трех новых линиях метро с пересадками на БКЛ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Глава города подчеркнул, что с МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково». В свою очередь, с МЦД-4 будет доступна пересадка на шесть станций БКЛ: «Савеловская», «Аминьевская», «Тестовая», «Рижская», «Марьина Роща» и «Нижегородская».

Кроме того, в ближайшие годы завершится строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро. Они будут соединены с БКЛ через станции «Новаторская», «Народное ополчение» и «Кленовый бульвар» соответственно, пишет Собянин в своем Telegram-канале.

В среду, 29 марта, глава города сообщил, что МЦД-3 и МЦД-4 планируется открыть в сентябре. Запуск новых путей могут приурочить ко Дню Города.

В этом году в столице планируется завершить строительство и реконструкцию 14 пригородных вокзалов, сообщил Собянин. В настоящее время на Белорусском вокзале специалисты строят новые платформы в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

Также планируется заменить пешеходный мост на подземный переход с лифтами и эскалаторами. Таким образом пропускная способность вокзала существенно увеличится, что позволит с комфортом обслуживать растущие потоки пассажиров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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