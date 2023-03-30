Дептранс напомнил о новых правилах использования самоката

По новым правилам дорожного движения (ПДД) на самокате может находиться только один человек. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Данное правило было закреплено в законе, так как при перевесе управлять самокатом становится сложнее. Отмечается, что легко упасть на плавных поворотах или соприкоснувшись с любой неровной поверхностью. Кроме того, травмы при падении вдвоем могут быть более серьезными. Также самокат может сломаться во время поездки, так как рассчитан на одного человека.
— Штраф за нарушение — 800 рублей. Следить за соблюдением ПДД будут патрульные службы Госавтоинспекции. Помните о безопасности — перед поездкой надевайте защитный шлем и накладки на колени и локти. Безопасных поездок, — говорится в сообщении.
24 марта в столице стартовал шестой сезон проката электросамокатов. «Вечерняя Москва» узнала о главных нововведениях этого года и правилах аренды.