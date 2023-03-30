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52 минуты назад

Собянин: Первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году

Вечерняя Москваиещё 3

Первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году. Об этом в четверг, 30 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: первую очередь Троицкой линии метро запустят в 2024 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мы продолжаем строить Троицкую линию метро. По масштабу это вторая линия после БКЛ, ее протяженность 40 километров. Первая очередь должна быть запущена в следующем году, это 25 километров от «ЗИЛ» до «Коммунарки», — сказал он.

По словам главы города, на текущий момент готовность этой линии составляет 60 процентов. При этом проходка линии завершена на 80 процентов.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора компании-подрядчика Евгений Федорченко сообщил, что работы на станции «Генерала Тюленева» ведутся в соответствии с графиком. Общая готовность станции составляет порядка 65 процентов, цитирует его РИА Новости.

В январе заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что специалисты построят в этом году 14 новых станций столичного метро. Так, идут строительные работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки метро и Солнцевской линии, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

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