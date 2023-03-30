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Схема движения транспорта временно изменится на нескольких московских улицах

На некоторых улицах в четырех округах столицы в ближайшее время изменится схема движения транспорта. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Схема движения временно изменится на нескольких московских улицах
© Анна Быкова / Вечерняя Москва

Так, в период с 1 апреля до 1 сентября будет полностью перекрыт участок Андроновского шоссе в районе дома №55 на Авиамоторной улице. Решение об ограничении движения связано с проведением строительных работ на участке.

Кроме того, одна полоса движения будет недоступна для автомобилистов с 1 апреля до 30 июня на некоторых участках в районе улицы Гиляровского. Ограничения коснутся пересечения Астраханского и Большого Балканского переулков и других улиц из-за реконструкции инженерных сетей.

Частично будет перекрыта одна полоса и парковочное пространство на участках Севастопольского проспекта по аналогичной причине

С 1 апреля текущего года до 1 сентября 2024-го полностью будет закрыто движение на участках улицы Маршала Тухачевского от дома №49 до дома №37/21. Закрытие участка связано с возведением объектов московского метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

На участках Алабяно-Балтийского тоннеля до 30 июня ограничат движение транспорта. Перекрытия от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

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