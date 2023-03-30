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49 минут назад

В Московской усадьбе Деда Мороза запустят летнюю программу

ТАСС

Летняя программа в Московской усадьбе Деда Мороза начнется 8 апреля. Для гостей подготовили экскурсии и арт-объекты по мотивам русских народных сказок, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения в четверг.

В Московской усадьбе Деда Мороза запустят летнюю программу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Московской усадьбе Деда Мороза произошли масштабные сезонные изменения. С 8 апреля 2023 года гостей резиденции ждут совершенно новые сказочные интерьеры от команды дизайнеров, экскурсии и арт-объекты по мотивам русских народных сказок. Перемены в столичной усадьбе коснулись не только программ, но и внутреннего убранства теремов. Сюжет основного путешествия "Однажды в русской сказке" дополнят завораживающие интерьеры от профессиональных художников, декораторов и флористов", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что гости усадьбы увидят предметы быта и оружие отважных богатырей, уютный театр, небо с золотыми звездами, античную библиотеку и многое другое.

"Программа "Однажды в русской сказке" представляет собой экскурсию-квест по трем теремам, в рамках которой участники посетят уроки зельеварения, театр теней, примут участие в играх, а самое главное - помогут разгадать тайны персонажей сказочного мира. Вместе с Котом-следопытом, помощником новой хозяйки резиденции - Бабы-Яги, ребята узнают, что происходит у Водяного на илистом дне, во что превратился Леший и почему Василиса Премудрая больше таковой не является", - добавили в пресс-службе.

В рамках летнего сезона гости смогут принять участие в бесплатных занятиях. Ребята будут учиться рисовать и танцевать, творить и обсуждать интересные сказки и рассказы, а также изучать природу и ставить различные эксперименты. Актуальное расписание бесплатных кружков можно посмотреть на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

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