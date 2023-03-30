В Московской усадьбе Деда Мороза запустят летнюю программу

"Программа "Однажды в русской сказке" представляет собой экскурсию-квест по трем теремам, в рамках которой участники посетят уроки зельеварения, театр теней, примут участие в играх, а самое главное - помогут разгадать тайны персонажей сказочного мира. Вместе с Котом-следопытом, помощником новой хозяйки резиденции - Бабы-Яги, ребята узнают, что происходит у Водяного на илистом дне, во что превратился Леший и почему Василиса Премудрая больше таковой не является", - добавили в пресс-службе.