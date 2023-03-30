Движение поездов на синей ветке метро Москвы восстановили

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на западном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позднее стало известно, что движение поездов приостановили от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.