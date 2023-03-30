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22 минуты назад

Движение поездов на синей ветке метро восстановили

Агентство «Москва»иещё 9

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановили, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение поездов на синей ветке метро Москвы восстановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на западном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Позднее стало известно, что движение поездов приостановили от станции «Парк Победы» до станции «Строгино». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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