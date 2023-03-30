Москвичей предупредили о начале цветения плесневых грибов и ольхи

В Москве уже начали распространяться споры плесневых грибов и пыльца ольхи, также в скором времени в столичном регионе зацветут береза и дуб. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заведующую консультативно-диагностическим отделением столичного научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы № 52 Елену Бобрикову.

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"В данный момент идет пыление плесневых непатогенных грибов, приходят пациенты с жалобами на выделения из носа, сухость и жжение глаз, слизистой, есть даже случаи бронхиальной астмы", – подчеркнула она.

По словам специалиста, береза и дуб начнут цвести в середине апреля и в мае. Эксперт посоветовала аллергикам на время переехать в другой регион или надевать маски.

"Если вы приходите с улицы, то необходимо по возможности сразу стирать верхнюю одежду, так как на ней оседает пыльца, также следует промыть нос, глаза и ополоснуть волосы водой", – добавила она.

Бобрикова отметила, что аллергикам стоит исключить из своего образа жизни фитотерапию и спиртные напитки. Она порекомендовала соблюдать сбалансированное питание и полноценный режим сна.