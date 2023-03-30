Стала известна главная экопроблема столицы

Главная экопроблема столицы стала известна «Мосленте» из беседы с руководителем медиа-отдела Greenpeace Russia Виолеттой Рябко. Она назвала основной причиной загрязнения воздуха в городе транспорт.
«В Москве очень грязный воздух, но связано это не с какими-то промышленными предприятиями, на которые все так грешат. Конечно, и их доля вины здесь есть, но намного больший вред исходит от бензинового дизельного транспорта», — заявила собеседница «Мосленты».
По словам представителя Greenpeace Russia, экологичность любого крупного города нужно оценивать по тем мерам, которые в нем предпринимаются для борьбы с транспортным загрязнением.
Наибольший вред наносит именно личный транспорт, и Москва предпринимает меры, чтобы сократить его количество на дорогах, подчеркнула Рябко.
«Например, существуют ограничения по классам топлива, ограничения на въезд в город грузового транспорта, развивается железнодорожный общественный транспорт», — заметила эксперт. Однако, по сравнению с опытом других стран, эти меры пока недостаточны, добавила она.
Ранее стало известно о проведении экофестиваля в Москве. Мероприятие пройдет в первые дни апреля на территории дизайн-завода «Флакон».