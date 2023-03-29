Собянин сообщил о плановой работе военкоматов

В военкоматах Москвы идет плановая работа, связанная с призывом на срочную службу. Об этом в среду, 29 марта, заявил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит ТАСС.

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Градоначальник отметил, что работа военкоматов, в которую входит раздача повесток гражданам, никак не связана с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее в Липецкой области начали раздавать повестки для уточнения персональных данных воинского учета. По словам военного комиссара региона Валерия Герасименко, такая мера необходима для предотвращения ошибок, которые были выявлены в ходе прошедшей в России частичной мобилизации.