Лучших кадетов выберут у стен Музея Победы в Москве

У стен Музея Победы в Москве 28 марта начался городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». К соревнованиям уже приступили кадеты из трех московских школ: №2031, №771 и №1373.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Выправку кадетов оценивало строгое жюри. Оно обращало внимание на внешний вид участников конкурса, на уровень исполнения ими строевых песен, а также на выполнение команд и воинского приветствия.

Конкурс продлится до 24 апреля, за это время в нем примут участие порядка 4 тысяч московских школьников. Смотр организует Московский центр «Патриот.Спорт» совместно с Московской̆ городской̆ общественной̆ организацией̆ пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В мае пройдет торжественная церемония награждения. Школьники седьмых классов, которые покажут на конкурсе отличные результаты, смогут поучаствовать в проекте «День кадетского класса в Музее Победы».