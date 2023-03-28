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1 час назад

Лучших кадетов выберут у стен Музея Победы в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

У стен Музея Победы в Москве 28 марта начался городской конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителям!». К соревнованиям уже приступили кадеты из трех московских школ: №2031, №771 и №1373.

Лучших кадетов выберут у стен Музея Победы в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Выправку кадетов оценивало строгое жюри. Оно обращало внимание на внешний вид участников конкурса, на уровень исполнения ими строевых песен, а также на выполнение команд и воинского приветствия.

Конкурс продлится до 24 апреля, за это время в нем примут участие порядка 4 тысяч московских школьников. Смотр организует Московский центр «Патриот.Спорт» совместно с Московской̆ городской̆ общественной̆ организацией̆ пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В мае пройдет торжественная церемония награждения. Школьники седьмых классов, которые покажут на конкурсе отличные результаты, смогут поучаствовать в проекте «День кадетского класса в Музее Победы».

В Музее Победы этой весной проходит множество мероприятий. Например, Международный конкурс рисунков «Открытка Победы». Любой желающий может нарисовать собственную открытку к 9 мая или написать теплое письмо участникам спецоперации.

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