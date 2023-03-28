Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено после приостановки из-за человека на путях, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции «Октябрьское Поле» до «Баррикадной».