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18 минут назад

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Агентство «Москва»иещё 3

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлено после приостановки из-за человека на путях, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено
Фото: Агентство "Москва"Агентство "Москва"

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции «Октябрьское Поле» до «Баррикадной».

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