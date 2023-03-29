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8 минут назад

В метро с запуском БКЛ спустились 80 тыс. автомобилистов

ТАССиещё 2

Около 80 тыс. человек предпочли метро автомобилю благодаря запуску Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

В метро с запуском БКЛ спустились 80 тыс. автомобилистов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Около 80 тыс. пришло пассажиров, которые пересели с автомобилей. Мы их не видели вообще в системе пассажирского транспорта, <...> то есть люди решили, что общественным транспортом им пользоваться проще", - сказал он.

Собянин также отметил, что после запуска БКЛ Кольцевая линия разгрузилась в среднем на 20-25%, и МЦК - на 17%.

Создание Большой кольцевой линии - главный проект столичного метростроения. Ее длина составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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