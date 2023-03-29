В метро с запуском БКЛ спустились 80 тыс. автомобилистов

Около 80 тыс. человек предпочли метро автомобилю благодаря запуску Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"Около 80 тыс. пришло пассажиров, которые пересели с автомобилей. Мы их не видели вообще в системе пассажирского транспорта, <...> то есть люди решили, что общественным транспортом им пользоваться проще", - сказал он.
Собянин также отметил, что после запуска БКЛ Кольцевая линия разгрузилась в среднем на 20-25%, и МЦК - на 17%.
Создание Большой кольцевой линии - главный проект столичного метростроения. Ее длина составляет более 70 км, здесь расположена 31 станция. Большое кольцо связывает существующие и перспективные линии Московского метрополитена.