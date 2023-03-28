Москвичам раскрыли способ экологично провести выходные

На территории столичного дизайн-завода «Флакон» 1 и 2 апреля 2023 года пройдет фестиваль Eco Friendly Fest. Способ максимально экологично провести выходные «Мосленте» раскрыли организаторы мероприятия.

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Посетители фестиваля смогут посетить экомаркет, на котором будут представлены более 30 производителей, подарить вторую жизнь ненужным вещам на свопе и послушать спикеров в «зеленом» лектории. Гости узнают о новых трендах в экомоде, порассуждают о полезных экопривычках, оценят продукцию экологичных брендов.

В программе анонсированы различные мастер-классы: можно будет изготовить подсвечники для чайных свечей из стеклянных мини-баночек, расписать одежду и сделать русскую народную куклу «Хороводница». Автор проекта по экопросвещению «Что делать с мусором» Яна Шамарова выступит на тему бытового потребления.

«Если принести ненужную одежду и текстиль, сдать их в специальные боксы "РЕБОКСы Laut Recycling/Экософия", то можно получить баллы в программе лояльности в приложении "+1Город", а затем обменять их на призы», — сообщили организаторы Eco Friendly Fest.

Вход на Eco Friendly Fest свободный. Для посетителей обязательна предварительная регистрация, доступная на сайте фестиваля.